Вновь избранный президент Чада погиб в бою

20 апреля 2021, 17:22
Фото: © REUTERS/Ammar Awad

Переизбравшийся на шестой срок президент Чада Идрис Деби скончался от полученных на передовой ранений. Об этом в Twitter сообщило AFP, передает zakon.kz.

Недавно переизбранный президент Чада Идрис Деби, находившийся у власти в течение трех десятилетий, скончался во вторник от ранений во время боев с повстанцами на севере страны Сахель, - сообщило AFP со ссылкой на заявление военных.

Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок. Он находился у власти 30 лет. Предварительные итоги выборов должен утвердить Верховный суд страны. Однако неизвестно, как будут развиваться в связи с гибелью президента.


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