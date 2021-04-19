Технические специальности: возможности реализации мечты

У молодого человека окончившего школу начинается этап жизни, когда он не должен допустить ошибку с выбором своей будущей профессии, специальности, которой он посвятит всю свою сознательную жизнь. Для помощи в выборе профессии школьников немаловажную роль играет профориентационная работа. Внедрение профориентации позволит школьникам раскрыть свои способности и таланты.

Для реализации потенциала школьников в определении профессии, Таразский колледж железнодорожного транспорта и коммуникаций постоянно совершенствует агитационную работу колледжа. Для профориентационной работы в колледже были созданы агитационные группы и закреплены школы города и области. При посещении школ агитационная группа колледжа предоставляет школьникам и их родителям информацию и консультационную помощь по имеющимся специальностям. Большой интерес к колледжу проявили школы Жамбылской области. В помощь профессиональной ориентации школьников города и области Таразским колледжем железнодорожного транспорта и коммуникаций был проведен день открытых дверей.

Колледж посетили школы города Тараз, Байзакского района численностью в группе не более 20 человек. Программа данного мероприятия включало знакомство с материально-технической базой колледжа, ознакомление с правилами приема на 2021-2022 учебный год и просмотр видеоролика. В видеоролике присутствовали кадры студентов колледжа призеров, ежегодных участников конкурса "Worldskills", призеров "Профи-2019". Также отличительной особенностью мероприятия было выступление выпускников колледжа в прямом эфире, которые работают на предприятиях города и области. Они рассказали о своих достижениях и достигнутых целях.

На дне открытых дверей школьники посетили музей колледжа, где их ознакомили с историей развития колледжа, с историческим сборником выпускников, со старейшими устройствами железной дороги. С интересом посетили они и кабинет робототехники, лингофонный кабинет, кабинет "Рухани жаңғыру", электронный центр государственных услуг.

Но самым интересным для школьников было посещение учебно-производственных мастерских. В учебно-производственном цехе по специальности "Организация питания" школьники были ознакомлены работой печей, духовок для приготовления и жарки блюд и изделий.

Также школьники посетили столярный цех, где заведующий цехом показал изделия созданные руками студентов и ознакомил о порядке его изготовления.

Студентами колледжа были показаны проекты сделанные своими руками.

При посещении сварочного цеха одна из школьниц изъявила желание попробовать произвести сварку, где мастер сварочного цеха объяснив о правилах техники безопасности и обмундировав школьницу в рабочую одежду, под своим руководством разрешил произвести сварку металла. Школьница была в восторге от проделанной работы.

В восторге были ребята побывавшие в лаборатории "Технология работы и устройство тягового подвижного состава", где мастер показал поездку в виртуальном режиме на учебном тренажере (кабина) имитаторе ВЛ-80С. Учебный тренажер имитатор приобретен в рамках проекта "Жас маман" и предназначен для обучения машинистов способам вождения электровоза ВЛ-80С с составом, действиям в нештатных и аварийных ситуациях в обстановке, максимально приближенной к условиям конкретного участка пути. Здесь же мастер познакомил и коротко рассказал о внутренних частях электровоза. Был заметен большой интерес школьников при показе работы локомотива.

В мебельном цеху при прохождении экскурсии проходила производственная практика у студентов колледжа. Школьники стали свидетелями изготовления журнального столика и табуреток, которые студенты колледжа делали в рамках акции "30 добрых поступок" для бабушек и дедушек "Дома престарелых".

Большой интерес у школьников получил и токарный цех. Токарный цех оборудован токарными станками. При посещении токарного цеха школьниками студенты колледжа специальности "Токарное дело" проходили практику по обработке и изготовлению болта. Школьникам было интересно наблюдать работу студентов, по окончании работы школьники задавали вопросы студентам, на которые они отвечали с гордостью.

В стороне не осталось знакомство и с общежитием колледжа расположенном на территории колледжа с вместимостью 100 мест, со спортивным залом и спортивной площадкой, библиотекой колледжа.

Школьники получили большое удовольствие от услышанного и увиденного в колледже, это было видно по большим количествам вопросов задаваемым экскурсоводам и мастерам цехов. В ходе экскурсии школьники смогли ознакомиться с каждой из профессий на практике.