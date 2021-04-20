В Чехии хотят потребовать компенсации от РФ за взрыв складов во Врбетице

Власти Чехии готовят иск о компенсации ущерба от взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил премьер страны Андрей Бабиш, сообщает zakon.kz.

По его словам, соответствующий документ готовит Минфин республики, передает РИА Новости.

С похожими требованиями выступило руководство города Славичин, расположенного на востоке Чехии, рядом с деревней Врбетице, где и находились склады, заявил мэр населенного пункта Томаш Хмела.

Если же виновником является РФ, то мы будет требовать помощи от [чешского] государства и края. Томаш Хмела

Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Затем Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова.

В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".

Накануне генпрокурор Чехии Павел Земан отказался считать произошедшее на востоке государства терактом.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.