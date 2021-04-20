Немецкий концерн "CLAAS" свой восьмой завод откроет в СКО

Свой восьмой завод немецкий концерн "CLAAS" откроет в СКО. Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает zakon.kz.

Немецкий концерн "CLAAS" - мировой лидер по производству сельхозтехники. У компании 7 заводов по всему миру: в Германии, Франции, США, Китае, России, Венгрии и Узбекистане. Восьмой завод откроется в Казахстане, а именно в Северо-Казахстанской области. Это результат долгих, но успешных переговоров с немецкими коллегами, - написал глава региона.

Сейчас идет реконструкция здания под предприятие по сборке сельскохозяйственной техники. Глава области сегодня с проектным координатором компании "CLAAS" Вальдемаром Прибом проинспектировали ход реализации совместного проекта. Он уже целую неделю находится в СКО, координирует работу проектировщиков и строителей. В июне завершатся все строительные и ремонтные работы. Будет создано до 100 постоянных рабочих мест. Сейчас немецкий концерн занимается подбором и подготовкой специалистов.

Это очень важный проект для нашей области и всей страны. Наш регион получит высокорентабельное производство мирового уровня. У нас будут выпускать комбайны и трактора "CLAAS" и посевные комплексы "Horsch", которые будут дешевле до 50% от рыночной стоимости. Наши аграрии смогут приобрести технику по доступной цене и обновить свой парк. Кумар Аксакалов