Родственники избитого боятся, что виновный избежит ответственности, благодаря связям

Конфликт перерос в драку и привел к тому, что предприниматель из Нур-Султана ослеп и не может самостоятельно себя обслуживать. А виновник, благодаря родственным связям может избежать наказания, сообщает zakon.kz.

Конфликт произошел в декабре прошлого года. 36-летний предприниматель Даурен Мизамбаев сказал родным, что пойдет на встречу с Рустемом Турсыновым.

Они раньше вместе работали в "Казахмысе" и давно не виделись. Вскоре Рустем позвонил моему брату и сообщил, с какой именно стороны двора он подъедет за ним. После этого Даурен ушел. На следующий день в 12 часов дня мне позвонил следователь и сообщил, что брат попал в больницу и лежит в реанимации. Я предположила, что это мошенники и тут же стала перезванивать брату, но его телефон был отключен. Затем я позвонила маме и спросила: где Даурен? Мама ответила, что он вчера ушел гулять и не пришел ночевать. Я тут же поехала к следователю. Жанара, сестра Даурена Мизамбаева

Как пишет kris_p_brothers_official, выяснилось, что Даурен был в сауне, где между ним и Рустемом произошел конфликт. В реанимацию Даурен поступил в крайне тяжелом состоянии – у него диагностирован перелом затылочной кости с переходом на большое затылочное отверстие, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени с контузионными очагами обоих лобных долей и кома третьей степени. В таком состоянии он находился с 8 декабря, и 30 декабря он пришел в себя. Он ослеп, не может ходить и самостоятельно себя обслуживать.

Родные надеялись, что следователь установит истину и привлечет Рустема Турсынова к уголовной ответственности. Но по словам девушки, следователь стал вести себя необъективно – он ни разу не вызвал Жанару для ознакомления с теми или иными материалами дела.

Оказывается, по делу была проведена экспертиза, но мы даже не знали о ее назначении. Нам не дали возможности поставить перед экспертом свои вопросы для установления всех обстоятельств нанесения травм. Хотя я признана по делу представителем потерпевшего! То есть мне присвоен юридический статус и я обладаю правом знакомиться с материалами дела, участвовать в следственных действиях и быть уведомленной о проведении тех или иных экспертиз. Но я стала замечать странную волокиту - стали меняться следователи, меня игнорировали, о каких-либо движениях в рамках уголовного дела не сообщали. Уже сменились три следователя! Расследование постоянно продлевается – то на третий месяц, то на четвертый месяц, и следователь ни разу не посчитал нужным уведомить меня об этом. Меня не пригласили ни на одно следственное действие! Следствие идет четыре месяца, и за все четыре месяца следователь меня вызвал один-единственный раз – только в самом начале. Все мои ходатайства удовлетворяются лишь формально, а по факту они не выполняются. Жанара

От знакомых Жанара узнала причину волокиты следствия и странного поведения следователя – всему виной высокие должности прямых родственников подозреваемого Рустема Турсынова.

Родной брат Рустема – начальник управления прокуратуры Карагандинской области Эльдар Турсынов. Второй брат – один из руководителей отделов в акимате Караганды. Мама – бывшая судья Карагандинского областного суда, а сейчас адвокат областной коллегии адвокатов в Караганде, папа – Турсынов Нуртас, который является известным в Казахстане нейрохирургом. Учитывая такие родственные связи и принимая во внимание недвусмысленное поведение следователя, мы наняли адвоката. Хотя следователь меня отговаривал от найма профессионального защитника, говоря: зачем вам адвокат, вы же потерпевшая сторона, вас защищает государство в лице полиции и прокуратуры". Но мы видим, как нас защищает полиция Нур-Султана! Следователь выгораживает Турсынова, говоря мне: Турсынов же ударил вашего брата локтем и всего один раз. То есть следователь верит показаниям Турсынова и берет их за основу! Жанара

Турсынов признает только один удар и говорит, что после этого удара Даурен упал. Девушка утверждает, что по многочисленным травмам видно, что ударов было значительно больше и удивляется, почему следователь не задал эксперту главный вопрос: мог ли удар, нанесенный Турсыновым, привести к необратимым последствиям – черепно-мозговой травме, перелому основания черепа, слепоте, деформации работы головного мозга?

Этот вопрос следователь старательно обходит, но делает акцент только на том, что брат мог терять равновесие и периодически падать сам. Он предположил, что брат сам падал, теряя равновесие. Но когда Даурена перевели из реанимации в палату, я увидела, что он получил в том конфликте далеко не один удар. У него были синяки на лбу и перелом спинки носа. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что удар был далеко не один. Жанара

Даурен не может давать показания – из-за полученной тяжелой травмы головы и не помнит некоторые эпизоды своей жизни.

У брата нарушена память. Нет зрения. Снижена интеллектуальная работоспособность. Учитывая провалы в памяти, Даурен теперь не в состоянии опровергнуть показания Рустема Турсынова. Он вообще не способен дать какие-либо показания. Я убеждена, что это была не драка, а умышленное избиение моего брата, потому что Рустем Турсынов в больницу не обращался. Соответственно, более чем очевидно, что доминировал в этом конфликте и проявлял агрессию именно Турсынов. В результате этой агрессии мой брат стал как овощ, как растение. Он ослеп, не может ходить, диагностировано также косоглазие, за ним нужен круглосуточный уход. У него бывают галлюцинации. Он иногда не узнает голос мамы и не может вспомнить мое имя. Порой не понимает, где находится и сколько ему лет. Жанара

Сейчас Рустем Турсынов находится под домашним арестом. Уголовное дело расследуется по статье 106 часть 1 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Родные пишут жалобы во все инстанции, прося от следствия объективности.

Дело расследуется целых 4 месяца! Это неоправданно растянутые сроки! Преступление по своему составу не сложное, не запутанное, это не групповое избиение - участников конфликта всего двое. Кто заинтересован в волоките расследования? Моему брату сломали жизнь! Мать пенсионерка должна ухаживать за ним круглосуточно! Президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями департаментов полиции 17 апреля 2019 года сказал, что работа МВД должна быть организована четко и полиция должна быть более открытой для общества. Ключевой задачей правоохранительных органов Токаев назвал неукоснительное обеспечение защиты прав казахстанцев. Но на деле, к сожалению, мы видим волокиту, неправомерность и необъективность. Жанара

По данному факту установлено, что между двумя знакомыми мужчинами, в ходе распития спиртных напитков, произошел конфликт. Находясь на территории сауны, мужчина нанес другому удар в область лица. Пострадавший был доставлен в больницу. 32-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Следственным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста". Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью окончено. Идет ознакомление с материалами дела. В ближайшие дни уголовное дело будет направлено в суд. пресс-служба ДП Нур-Султана