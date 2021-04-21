Королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летний юбилей

Королеве Британии Елизавете II исполнилось 95 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Монарх соблюдает траур после смерти принца Филиппа, поэтому празднования не будет.

Елизавета II встретит 95-летие в окружении ограниченного круга лиц в Виндзорском замке. В связи со смертью герцога Эдинбургского королевская семья находится в двухнедельном трауре, который завершится 23 апреля.

В этот раз отменены традиционные салюты, которые запускаются ежегодно на день рождения Елизаветы II. Из-за коронавирусных ограничений королева не проведет этот день с большим количеством родственников. Монарха окружают только несколько десятков человек, у которых ограничены контакты с внешним миром.

Второй год подряд из-за пандемии не будет праздничных гуляний и парада в Лондоне, которые приурочены к дню рождения.

В остальном день рождения Елизаветы II в этом году не будет сильно отличаться от предыдущих по своему содержанию. Как правило, 21 апреля королева обходится без особых торжеств. Парад и праздничные гуляния по традиции проходят в ее официальный день рождения, который отмечается во вторую субботу июня. Однако в условиях пандемии парад в центре Лондона по этому поводу был отменен уже второй год подряд.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств.