Новая школа велоспорта и второй "Арбат" появятся в Алатауском районе Алматы

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку нового медцентра, а также ознакомился с проектами школы велоспорта и пешеходной зоны в микрорайоне Акбулак, передает zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в ходе рабочего объезда Алатауского района в микрорайоне Нұркент посетил строительную площадку будущего медицинского центра. Новое медучреждение строится по поручению Елбасы с целью консолидации медицинской науки и практики в борьбе с инфекционными заболеваниями. Центр, рассчитанный на 380 койко-мест, в том числе 30 реанимационных, планируется построить за 18 месяцев.

Также Сагинтаев ознакомился с проектом новой школы велоспорта на базе СК «Алматы Арена».

При поддержке президента федерации велоспорта Нурлана Смагулова, воспитанники СДЮШОР в возрасте 12-16 лет получили возможность заниматься велоспортом на профессиональном уровне. Вместе с тем, необходимо эффективнее использовать потенциал наших спорткомплексов, поэтому уделим внимание расширению инфраструктуры для занятий спортом, в том числе зимними видами, - написал аким мегаполиса.

В соответствии с запросами жителей разработан проект строительства новой пешеходной зоны по улицы Аханова в микрорайон Акбулак.

Новый променадный коридор преобразит общественное пространство и станет точкой притяжения района, - отметил Сагинтаев.