Нигматулин: При неосвоении внешнего займа нужна персональная ответственность главы госоргана

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался об актуальных вопросах бюджетного законодательства. Особое внимание уделено закреплению ответственности, а также порядку прогнозирования поступлений в местный бюджет, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы Мажилиса, при рассмотрении на пленарном заседании Мажилиса в I чтении законодательных поправок относительно совершенствования бюджетного законодательства поднят вопрос усиления ответственности должностных лиц госорганов за неосвоение внешних заемных финансовых средств.

Депутаты предложили закрепить персональную ответственность только за первым руководителем администратора бюджетной программы, тогда как в правительственном варианте законопроекта предусматривается, что ответственность несет первый руководитель или его заместитель.

Ответственность за неосвоение финансовых средств внешнего займа не должна быть "размытой". Ее надо четко прописать, - подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса отметил, что речь идет о государственных внешних займах, которые погашаются за счет налогоплательщиков.

Неосвоение этих средств может привести к дополнительным тратам из бюджета. Поэтому надо однозначно законодательно закрепить эту норму. Должна быть персональная ответственность первого руководителя государственного органа, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Для совершенствования бюджетного законодательства депутаты также предлагают передать разработку и утверждение порядка прогнозирования поступлений в местный бюджет местным уполномоченным органам.

При многоплановости экономики страны, разной специализации экономик регионов сложно из центрального госоргана определять единую методику прогнозирования нижестоящих бюджетов. Это сложно и не продуктивно, - отметил спикер Мажилиса, поддержав предложение депутатов.

К примеру, специфика доходной части бюджета г.Алматы предопределена значительным удельным весом поступлений в городской бюджет от МСБ, в Атырауской области превалируют налоговые поступления от крупных сырьевых компаний, в Карагандинской области преобладают черная и цветная металлургия.

Разработку и утверждение порядка прогнозирования поступлений в местный бюджет можно и нужно передать на уровень уполномоченных органов регионов. Это областные управления бюджетного планирования и финансов. К тому же эта поправка соответствует и общей установке руководства страны о передаче большей части функций управления экономикой на нижестоящие уровни, - сказал Нурлан Нигматулин, отметив необходимость доработать обсужденные нормы до второго чтения.