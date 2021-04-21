Депутат обеспокоен вопросом безопасности газораспределительных систем

Обращаясь от имени членов фракции Народной партии Казахстана к министру индустрии и инфраструктурного развития Бейбуту Атамкулову, мажилисмен пояснил, что беспокойство вызывает качество проектов строительства газораспределительных систем жилых зон столицы и ряда городов и населенных пунктов северного и центрального Казахстана, которое сейчас в свете подведения природного газа с западных регионов страны по магистральному газопроводу "Сарыарка" стало особенно актуальным, сообщает zakon.kz.

От того, как будут запроектированы газораспределительные системы, будут зависеть технические условия, выдаваемые физическим лицам, а также их расходы на подключение к системе газоснабжения. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы расходы нашего население были, по возможности, минимальными. Поэтому мы и предлагали учесть установку "умных счетчиков" в составе проекта распределительных сетей, - заявил Александр Милютин.

Депутаты считают, что обращение группы проектных компаний в Комитет по делам строительства Министерства заслуживает самого пристального внимания и скорейшего принятия предлагаемых решений

Речь идет не просто о противоречивости отдельных строительных норм и правил, а о том, что они могут привести к системному принятию неправильных проектных решений по газораспределительным системам целого ряда городов и населенных пунктов северного и центрального Казахстана, в результате чего под угрозой может оказаться жизнь и здоровье людей, а в конечном итоге - национальная безопасность страны.

При этом мажилисмен подчеркнул, что существующие строительные нормы и правила противоречивы, содержат неопределенные термины, что вкупе с политикой РГП "Госэкспертиза", основанной на собственной субъективной трактовке, лишает проектировщиков гибкости в выборе схемы газоснабжения и вынуждает их проектировать системы газоснабжения, особенно для одноквартирных жилых домов, по схеме с установкой регулятора давления и прибора учета газа вне дома на открытой местности.

Александр Милютин пояснил, что такие схемы надежно работают в южных регионах страны, но они не примлемы для северных регионов, поскольку регуляторы давления и приборы учета не рассчитаны на температуры ниже -25 градусов.

По мнению членов фракции Народной партии Казахстана, опыт России и отдельных "холодных" регионов нашей страны показывает приоритетность для северных регионов таких схем газоснабжения, которые предусматривают размещение регуляторов давления и приборов учета в теплых условиях.

Однако, как следует из обращений, проектные организации в силу указанных причин не могут применить этот положительный опыт, не говоря уже о дискомфорте, связанном с возможными перебоями подачи топлива к газовым плитам, что в отдельных случаях может привести к тому, что граждане, проживающие в частных домах с газовыми котлами, попросту останутся зимой без отопления.