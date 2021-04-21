Депутаты предложили ряд мер по улучшению качества дорог в Казахстане

Депутаты Мажилиса предложили меры по улучшению качества дорог в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz. Свои предложения они озвучили в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

Говоря о качестве казахстанских дорог, дорожные эксперты страны отмечают, что местная дорожная сеть гораздо более изношена, имеет больше дефектов, нежели республиканские трассы. На то есть много разных причин. Во-первых, недостаточное финансирование на эксплуатацию дорог. Во-вторых, гарантия от подрядчика на местном уровне почти в два раза короче. В-третьих, различен уровень оснащения подрядных организаций на крупных республиканских и небольших местных объектах, - озвучил депутат Шамиль Осин на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что на финансирование развития автомобильных дорог областного и районного значений будет направлено порядка 1 трлн тенге на паритетной основе из республиканского и местного бюджетов, за счет которых будет восстановлено более 20 тыс. км местных дорог.

При этом депутат отметил, что при решении глобальных вопросов не стоит забывать и о рядовых граждан, которые, проживая в городах и селах, вынуждены ежегодно сталкиваются с плохим качеством дорог. По его словам, протяженность местной сети автомобильных дорог составляет более 70 тыс. километров, а асфальтировано при этом всего 60%.

Полагаем, что сегодня дорожники работают с теми материалами, которые не соответствуют требованиям новых стандартов, внедряемых в Казахстане по лекалам европейских норм. Нагрузка на дороги из-за увеличения количества транспорта выросла в разы, а качество битума, щебня и грунтов - основных материалов дорожной конструкции - остаются на уровне прошлого столетия. И это объективная причина быстрого разрушения дорожного полотна, - считает депутат.

По его словам, зачастую при проведении государственных закупок преимущество отдается тем подрядчикам, которые предлагают наименьшую цену и самые короткие сроки выполнения заказа. И здесь не всегда обращается внимание на то, что строители автодорог не заботятся о применении новых технологий и не предъявляют требований к профессионализму своих работников.

Учитывая вышеизложенное, депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, отмечают, что:

-​Критерием выбора исполнителя должна быть не самая низкая стоимость, а опыт компании и качество проведенной ранее ей работы. В то же время, это должно подкрепляться долгосрочной гарантией при эксплуатации дорог. Только в этом случае состояние покрытия дорог значительно улучшится, а количество закрытых на ремонт - уменьшится.

-Необходимо создать Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения для осуществления дорожной деятельности. Реестр мог бы использоваться регионами при планировании и применении новых технологий в рамках реализации проектов по строительству автодорог.

9 апреля глава государства высказался о критике граждан по состоянию дорог в стране. Он поручил правительству, акимам и правоохранительным органам решить этот вопрос.

16 апреля из-за плохой работы был освобожден от должности глава "КазАвтоЖола" Улан Алипов. А 20 апреля еще ряд высокопоставленных чиновников освободили свои кресла.

Тамила Языкова, Нур-Султан