Переход с КСК на ОСИ. Какая работа проводится в столице?

В Нур-Султане продолжаются работы по переходу с КСК на ОСИ (объединение собственников имуществ). На сегодняшний день в столице создано свыше 260 ОСИ.

- Для чего нужно ОСИ?

Акиматом столицы ведутся системные работы по строительству льготного социального жилья, решению проблем дольщиков и завершению долгостроев, сносу и переселению семей с аварийного ветхого жилья, ремонту МЖК и т.д. Помимо вышеперечисленных мер и подведения инженерных сетей, также важно тщательно следить за состоянием дома на регулярной основе. Ведь именно уход за домом позволяет создать благоприятные условия для жильцов и обеспечивает долголетие самого дома. Так, созданные ОСИ (объединение собственников имуществ) обеспечивают и отвечают за содержание и состояние домов.

- В чем преимущество ОСИ?

Создание ОСИ позволяет жителям домов самим выбирать председателя, совет дома и ревизионную комиссию. Главное преимущество заключается в том, что жители смогут контролировать денежные средства. Например, принимать решения касательно плана развития ЖК, ремонта, благоустройства, озеленения и т.д.

- Как создать ОСИ?

Необходимую информацию по переходу с КСК на ОСИ можно получить, к примеру, в Центре ОСИ Iqamal (саморегулируемая организация, http://iqamal.kz/). В центре оказывается юридическая, консультативная и техническая поддержка в сфере ЖКХ. Кроме того, консультации для собственников имущества также оказывают на площадке единого Центра по оказанию услуг в сфере жилья (пр. Республики, 32).