Еще один новый штамм коронавируса выявили в Индии

В индийском штате Западная Бенгалия выявлен еще один новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом заявил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария, сообщает zakon.kz.

B.1.618 — новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа, — написал Винод Скария в Twitter.

По информации RT, некоторые наборы вариантов данной мутации также обнаружены в США, Швейцарии, Сингапуре и Финляндии.

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Данный вариант был впервые зафиксирован в Индии в октябре 2020 года, однако наибольшее распространение получил с февраля. При этом в настоящее время штамм B.1.618 и ранее обнаруженный B.1.617 стали основными вариантами COVID-19 в штате Западная Бенгалия.