Десятки трупов верблюдов нашли на берегу Каспия

Массовую гибель верблюдов зафиксировали на Каспии, сообщает zakon.kz.

На берегу Каспийского моря(в Тупкараганском районе место под названием "Косе", в народе - "конюшня Досхана") обнаружено 20 трупов верблюдов. Специалисты считают, что животные утонули ранней весной. Из за сильного шторма тела животных выбросило на берег, - отметили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

На данный момент районным акиматом и областным департаментом по ЧС ведется работа по ликвидации трупов верблюдов.