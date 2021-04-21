На севере Казахстана проводят работы по переименованию идеологически устаревших улиц

В Северо-Казахстанской области проводится системная работа по переименованию идеологически устаревших наименований.

Она направлена на формирование историко-культурного сознания и национальной идентичности нашего общества, восстановление исторической справедливости в вопросах национальной ономастической системы Казахстана, воспитание казахстанского патриотизма.

Согласно действующему законодательству нашей страны переименования осуществляются с учетом мнения населения на собраниях местного сообщества.

В 2020 году проведена большая работа по регулированию ономастического пространства региона.

С учетом мнения населения переименованы 2 сельских округа, 3 села, 336 улиц в районах области.

При этом, основной упор был сделан на перспективные населенные пункты, которые обладают потенциалом экономического и социального развития, либо охвачены или будут охвачены ремонтными работами по благоустройству, дорогам, освещению и др.

Также 5 объектам культуры и образования области присвоены имена великих представителей казахского народа Кожабергена жырау, Абая, Акана сери, Магжана Жумабаева, Ермека Серкебаева.

В 2021 году продолжена работа по переименованию идеологически устаревших ономастических названий в населенных пунктах области. Улицам присваиваются названия, связанные с известными историческими личностями или событиями нашей страны, а также заслуженными людьми региона, внесшими большой вклад в его развитие.

16 апреля 2021 года было проведено очередное заседание областной ономастической комиссии под председательством заместителя акима области Гани Ныгыметова.

На заседании комиссии рассмотрены предложения по переименованию 103 улиц в районах области.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан данные предложения были рассмотрены на собраниях местного сообщества и поддержаны большинством жителей данных населенных пунктов, а также депутатами на сессиях районных маслихатов.

Ономастические мероприятия по переименованию проводятся с минимальными затратами, которые связаны с изготовлением аншлагов с новыми названиями улиц и не несут личных расходов для граждан.