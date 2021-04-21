В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

21 апреля 2021, 17:44
Фото: gov.kz

22 апреля в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау ожидаются гроза, временами пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер юго-восточный местами 17-22 м/с. В Актау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 18 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются гроза.

В горах Алматы возможен сход лавин.


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