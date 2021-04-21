Важные для казахстанцев лекарства доставили в Алматы

Лекарственные препараты для пациентов после трансплантации доставлены в Казахстан. Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 16 апреля 2021 года проработан вопрос поставки оригинального лекарственного средства "Сандиммун®️ Неорал®️, капсулы 25 мг" (для пациентов с нозологией "Состояние после пересадки органов и тканей" - прим. ред.) Лекарственное средство поступит на склад Единого дистрибьютора в городе Алматы 20-21 апреля и будет в оперативном порядке отгружаться во все медицинские организации страны, согласно разнарядкам управлений здравоохранении регионов. пресс-служба МЗ РК

Кроме того, как сообщили в ведомстве, решен вопрос обеспечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями и иммунодефицитными состояниями препаратом "Нормальный человеческий иммуноглобулин G".

ТОО "СК-Фармация" (единый дистрибьютор) осуществлен закуп годового объема оригинального препарата с торговым наименованием "Гамманорм". Первая партия закупленного препарата поступила на склады единого дистрибьютора и отгружается в медицинские организации страны, согласно заключенным договорам, - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что на сегодня обеспечен закуп наборов и расходных материалов к инсулиновым помпам для детей с диагнозом "Сахарный диабет".

Закуп на 2021 год оригинального препарата "Гамманорм", а также наборов и расходных материалов к инсулиновым помпам осуществлен по ценам, утвержденным уполномоченным органом на текущий год, без изменений в сторону повышения, - отметили в Минздраве РК,