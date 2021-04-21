Лучших изобретателей определили среди курсантов военного вуза в Алматы

В Алматы в Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова завершился конкурс среди курсантов на лучшую научно-исследовательскую, изобретательскую и рационализаторскую работу, сообщает zakon.kz.

Основная цель конкурса – привлечение талантливых курсантов к научным исследованиям.

Конкурсной комиссией работы были рассмотрены по двум направлениям: теоретическому и практическому. Особое внимание уделялось их актуальности, фундаментальному и прикладному значению в военной области, техническому оформлению, а также научно-теоретической подготовленности авторов.

В своих научных разработках будущие офицеры рассмотрели широкий спектр технических задач.

В категории "Теоретические работы" конкурсная комиссия присудила первое место курсанту третьего курса Нурбеку Шарипханову с работой "Бейбітшілік философиясы", второе место заняли первокурсники Каиржан Ахметов и Ельнур Буркитбаев с работой "Боевая подготовка". Третье место присвоено курсантам второго курса Жайдару Абилхану и Темирлану Коркытбаеву с работой "Роль инженерной и компьютерной графики в изучении военной техники", - сообщили в МО РК.

Учитывая военно-прикладную направленность и значимость работы курсанта Нурбека Шарипханова, комиссия решила рекомендовать ее на республиканский конкурс.

По итогам конкурса практических работ первое место завоевал курсант третьего курса Берик Гылым с универсальным прицельным станком для выверки РПГ СВГ-20. Второе место присвоено четверокурсникам Фархату Назарханову, Канату Жанибек, Шынарбеку Сабыржан, Хосану Курумбаеву и Нуржасу Октябрь за макет местности для класса управления боем. Также второго призового места удостоился курсант второго курса Ринат Максум с электрифицированным стендом по системе смазки двигателя танка Т-72. Третье место заняли курсанты-выпускники Александр Коротков и Алимжан Алмат. Они представили макет артиллерийского круга АК-3 с масштабно-прицельной линейкой.