Токаев поручил Правительству доработать проект по развитию АПК

Под председательством главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам. На нем Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству доработать нацпроект по развитию АПК, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, Президент высказался о национальном проекте по развитию АПК до 2026 года.

По его мнению, документ является очень обширным, так как в него включены все направления отрасли и приведены все возможные меры как системного, так и реализационного характера. При этом он предложил часть направлений включить в Концепцию развития АПК. В то же время, как считает глава государства, нацпроект должен быть абсолютно прикладным, с фокусом на решение узловых аспектов развития. В целом он одобрил базовые подходы к реформированию АПК. По итогам обсуждения Правительству поручено доработать проект, - говорится в сообщении.