Мужчина разбился насмерть, выпав из окна акимата Караганды

Из окна четвертого этажа акимата Караганды выпал мужчина, который разбился насмерть, сообщает zakon.kz.
В Департаменте полиции Карагандинской области данный данный факт подтвердили.
Данный факт зарегистрирован, проводится расследование и назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДП области.
Как сообщили в акимате Караганды, погибшему было 37 лет.
Он был рабочим технического персонала. К сожалению, такой случай действительно произошел. Сейчас идет следствие. Поэтому больше ничего пояснить не можем. пресс-служба акимата Караганды
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