Джонни Депп заговорил по-русски

Американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп обратился к зрителям на русском языке, сообщает zakon.kz.
На Youtube-канале компании Exponenta Film появилось видеообращение голливудского актера, в котором он пригласил россиян на фильм "Великий" со своим участием.
Привет, Россия! - начал свое видеообращение Джонни Депп.
Затем актер перешел на английский язык.
Я Джонни! Я хочу пригласить вас всех посмотреть новый фильм, который мы сделали - он называется "Великий". Это очень важная история, и я надеюсь, что она вдохновит каждого из вас, - сказал голливудский актер.
Завершить свою речь Джонни Депп решил тоже на русском языке.
Спасибо! - по-русски поблагодарил фанатов актер.
Джонни Депп сыграл в фильме "Великий" военного фотографа Юджина Смита. В России фильм начнут показывать с 22 апреля.
Хотите быть в курсе важных новостей?