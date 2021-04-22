Предприниматель сбрасывал в Иртыш горы строительного мусора

Горы строительного мусора сбрасывал павлодарский бизнесмен в Иртыш. Видео сняли очевидцы, передает zakon.kz.

На кадрах, снятых очевидцами, трактор отправляет гору строительных отходов прямо в реку.

Как сообщает телеканал "Астана", роликом заинтересовались полицейские. Они нашли предпринимателя. Оказалось, что он строил на берегу коммерческое помещение и от остатков материалов решил избавится простым способом. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 60 тыс. тенге.

По словам начальника МПС УП Павлодара Армана Каптаева, в отношении владельца данной организации, которая осуществляла уборку территории и тем самым загрязнило место общего пользования.

То есть осуществила выброс мусора. Составлен протокол по статье 505 КоАП РК, с наложением взыскания в виде административного штрафа на сумму 20 МРП, - уточнил он.

Отмечается, что дело передано экологам и управлению земельного контроля. Им предстоит выяснить, какой вред бизнесмен нанес окружающей среде.

Как выяснилось, строил частник на берегу Иртыша без разрешения, однако сам предприниматель обещал, что в ближайшее время все исправит.

Делали планировку территории и из-за несогласованности во время работ рабочие отвезли мусор на берег поймы Иртыша. Сейчас на данный момент территория вся очищается. Пойма Иртыша тоже очищается. предприниматель Нурлан