Акции в поддержку Навального прошли в городах России

21 апреля тысячи людей по всей России вышли в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии. Лидеры - Екатеринбург и Новосибирск, передает zakon.kz.
По данным meduza.io, по всей стране задержаны несколько сотен человек.
Издание собрало фоторепортаж.
Площадь Ленина в Новосибирске (Кирилл Кухмарь / ТАСС)
Павел Королев / AFP / Scanpix / LETA
Протестующие стоят за памятником Ленину (Юрий Мальцев / Reuters / Scanpix / LETA)
В общей сложности на улицы Владивостока вышли до 500 человек (Юрий Смитюк / ТАСС / Scanpix / LETA)
Протестующие водят хоровод на площади Ленина, а сотрудник полиции с мегафоном требует, чтобы они покинули место проведения акции протеста (Игорь Волков / Коммерсантъ)
Полиция готовится к акции протеста, пока на больших экранах транслируют обращение Владимира Путина (Игорь Волков / AP / Scanpix / LETA)
Протестующие зажигают фонарики на площади Ленина (Кирилл Кухмарь / ТАСС)
На акцию в Новосибирске вышло около 2,5 тыс. человек (Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA)
В Новосибирске обошлось без задержаний (Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA)
Всего в Улан-Удэ задержали не меньше 10 человек (Анна Огородник / AP / Scanpix / LETA)
В Омске на акцию в поддержку Навального вышло около тысячи человек (Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA)
Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA
В Омске задержали трех протестующих (Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA)
Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA
На акцию протеста в Челябинске вышло около 2 тыс. человек (Наиль Фаттахов / Znak.com)
Двое протестующих были задержаны (Наиль Фаттахов / Znak.com)
Екатеринбург
В Екатеринбурге на улицы вышли от пяти до 13 тыс. человек (Донат Сорокин / ТАСС)
Среди участников акции — бывший мэр города Евгений Ройзман (Донат Сорокин / ТАСС / Vida Press)
Задержаны не меньше девяти человек (Донат Сорокин / ТАСС)
На улицы города, по оценкам местных СМИ, вышли около 200 человек (Алена Гниденко / ТАСС)
В Санкт-Петербурге полицейские при задержаниях активно использовали электрошокеры (Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA)
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA
В Петербурге задержали больше 40 человек (Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA)
Петр Ковалев / ТАСС / Vida Press
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