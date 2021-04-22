Казахстанка стала бронзовым призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Ташкент в эти дни принимает чемпионат Азии по тяжелой атлетике, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках континентального первенства завершились соревнования в весовой категории до 71 кг среди женщин.

В данной категории Казахстан представляли две спортсменки.

Екатерина Быкова с результатом 213 кг (91+122 кг) в сумме двоеборья смогла подняться на третью ступень пьедестала, так же завоевав "малую" бронзу в рывке и "малое" серебро в толчке.

Еще одна казахстанка Аиша Омарова с результатом 200 кг. (86+114) смогла занять 4 место.