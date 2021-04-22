Тургумбаев поставил восемь задач перед полицейским 

Глава МВД Ерлан Тургумбаев определил для полицейских восемь задач на ближайшее время, сообщает zakon.kz.

Одна из ключевых задач органов внутренних дел – предупреждение правонарушений и создание безопасной общественной среды. Работу по совершенствованию форм и методов обеспечения правопорядка, а также взаимодействия с общественностью необходимо продолжить, – отметил министр.

В сфере профилактики правонарушений

обеспечить реализацию принципа "полиция шаговой доступности" за счет установления стационарных постов в наиболее криминогенных участках, а также пешее патрулирование во дворах домов, парках, скверах;

принять меры по развитию интеллектуальных систем безопасности в общественных местах, населенных пунктах и на дорогах страны с их интеграцией с центрами оперативного управления органов полиции;

повысить оснащенность службы участковых инспекторов, с обеспечением развития сети участковых пунктов полиции;

усилить контроль за безопасностью дорожного движения и дорожной инфраструктурой; – ускорить введение сплошного видеонаблюдения в уголовно-исправительных учреждениях.

В вопросах борьбы с преступностью

улучшить качество и прозрачность досудебного расследования в рамках проводимой работы по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса;

укрепить подразделения по борьбе с киберпреступностью квалифицированными IT-специалистами, современным программно-техническим оборудованием с обеспечением эффективного противодействия интернет-мошенничествам;

принять меры по усилению борьбы с наркопреступностью, пресечению распространения синтетических наркотиков, в том числе посредством интернет-ресурсов.

Защита конституционных прав граждан и общественная безопасность будут обеспечены при надлежащем выполнении этих задач, – подчеркнул глава МВД.