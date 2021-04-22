Тургумбаев поставил восемь задач перед полицейским 

Глава МВД Ерлан Тургумбаев определил для полицейских восемь задач на ближайшее время, сообщает zakon.kz.
Одна из ключевых задач органов внутренних дел – предупреждение правонарушений и создание безопасной общественной среды. Работу по совершенствованию форм и методов обеспечения правопорядка, а также взаимодействия с общественностью необходимо продолжить, – отметил министр.
Защита конституционных прав граждан и общественная безопасность будут обеспечены при надлежащем выполнении этих задач, – подчеркнул глава МВД.
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