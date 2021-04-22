Тургумбаев поставил восемь задач перед полицейским 

22 апреля 2021, 09:12
Фото: liter.kz

Глава МВД Ерлан Тургумбаев определил для полицейских восемь задач на ближайшее время, сообщает zakon.kz.

Одна из ключевых задач органов внутренних дел – предупреждение правонарушений и создание безопасной общественной среды. Работу по совершенствованию форм и методов обеспечения правопорядка, а также взаимодействия с общественностью необходимо продолжить, – отметил министр.

В сфере профилактики правонарушений

  • обеспечить реализацию принципа "полиция шаговой доступности" за счет установления стационарных постов в наиболее криминогенных участках, а также пешее патрулирование во дворах домов, парках, скверах;
  • принять меры по развитию интеллектуальных систем безопасности в общественных местах, населенных пунктах и на дорогах страны с их интеграцией с центрами оперативного управления органов полиции;
  • повысить оснащенность службы участковых инспекторов, с обеспечением развития сети участковых пунктов полиции;
  • усилить контроль за безопасностью дорожного движения и дорожной инфраструктурой; – ускорить введение сплошного видеонаблюдения в уголовно-исправительных учреждениях.

В вопросах борьбы с преступностью

  • улучшить качество и прозрачность досудебного расследования в рамках проводимой работы по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса;
  • укрепить подразделения по борьбе с киберпреступностью квалифицированными IT-специалистами, современным программно-техническим оборудованием с обеспечением эффективного противодействия интернет-мошенничествам;
  • принять меры по усилению борьбы с наркопреступностью, пресечению распространения синтетических наркотиков, в том числе посредством интернет-ресурсов.

Защита конституционных прав граждан и общественная безопасность будут обеспечены при надлежащем выполнении этих задач, – подчеркнул глава МВД.


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