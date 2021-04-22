Одна из самых коррумпированных сфер: депутат раскритиковал субсидирование в АПК

Субсидии, выделяемые аграриям, используются неэффективно и не по назначению, договоры нередко заключаются фиктивные, информация предоставляется ложная, а деньги просто расхищаются. В связи с этим требуется пересмотреть существующие правила субсидирования АПК. Об этом в своем запросе на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра заявил депутат Андрей Лукин, передает корреспондент zakon.kz.

По данным Лукина, на льготное кредитование и субсидирование за последние 5 лет было выделено 2,9 трлн тенге. Однако, как он отметил на пленарном заседании Сената, механизм выдачи субсидий не прозрачен, а правила - несовершенны. Имеют место факты неэффективного и нецелевого использования и хищения бюджетных средств, эффективного заключения договоров на приобретение сельхозживотных, предоставление ложных сведений об освоении кредитов и бездействие должностных лиц в отношении недобросовестных кредиторов. Именно из-за этого сфера является одной из коррумпированных. Об этом свидетельствует большое количество коррупционных дел.

С 2018 по 2020 годы расследовалось 144 уголовных дела, связанных с реализацией госпрограммы. Из них 57 дел по коррупционным преступлениям и 87 досудебных расследований по хищениям субсидий, в итоге ущерб государству составил более 2,1 млрд тенге, - констатировал депутат.

При этом он добавил, что ответственность за достоверность представленной информации и сведений несут только сельхозпроизводители. Ответственными должностными лицами рабочего органа заявка сельхозпроизводителей проверяется лишь на полноту данных в сжатые сроки.