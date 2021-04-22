Акиматам предложили финансировать гранты НПО в регионах

Мы приглашаем местные исполнительные органы поддержать нашу инициативу по привлечению местного бюджета для привлечения грантов НПО через центр, сообщила на брифинге председатель правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" Лима Диас, передает корреспондент zakon.kz.

Опираясь на анализ потребности НПО и ориентир МИОР, центр внедряет такие инициативы, как привлечение местных исполнительных органов по выделению региональных грантов для НПО. На сегодня грантовое финансирование — гибкий механизм, но из-за высокой конкуренции не позволяет полностью обеспечить охват общественных инициатив, особенно в регионах нашей страны. В этой связи мы приглашаем МИО поддержать нашу инициативу по привлечению местного бюджета для привлечения грантов НПО через центр. Это позволит вовлечь местных активистов к решению насущных вопросов на местах и повысит роль и потенциал сельских НПО, развить местное самоуправление, — предложила Лима Диас.

Сейчас, по ее словам, формируются группы общественного контроля за проекты, которые финансируются центром и группы контроля за деятельностью самого центра. Общественный контроль начнет работу с мая месяца этого года.

Она напомнила, что для прозрачности работы центра и исключение коррупционных рисков, в том числе при проведении конкурсной процедуры трансформируются почти все процессы работы центра.

Так, например, первым приоритетом становится обеспечение большей прозрачности работ конкурсной комиссии, поэтапно упрощаются процедуры, внедряется электронный документооборот и сокращается периодичность отчетности.

Действительно, центр, к счастью, или, к сожалению, является предметом критики и постоянного внимания со стороны общественных организаций. Это правильно и идет на пользу работы центра. Сейчас процесс формирования экспертных комиссий изменился. Во-первых, формируется реестр экспертов, в которые может попасть любой желающий. Из этого реестра перед конкурсом определяется пул экспертов, которые войдут в конкурсную комиссию. Все эксперты и проекты закодированы. Эксперты оценивают проекты, не зная авторства. То есть мы исключаем потенциальные коррупционные риски или заинтересованность экспертов, — объяснила Диас.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан