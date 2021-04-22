Зачем вырубили деревья в Центральном парке Нур-Султана, объяснили в акимате

В акимате Нур-Султана объяснили вырубку деревьев в Центральном парке города, передает корреспондент zakon.kz.

Фотографии множества вырубленных деревьев были опубликованы в Facebook. Жители города обеспокоились.

В акимате на этот счет сообщили, что в городе начался экологический месячник, а в данном парке проводится вырубка усыхающих деревьев.

В районах города проводится экологический месячник, в том числе в нашем районе Есиль. Это проводится санитарная очистка улиц, дворов, остановочных пунктов, фасадов и так далее. Наравне с этим активно проводится вывоз несанкционированных свалок, прочесывание газоновых площадей, обрезка деревьев. Так, в дендросаду Центрального парка ТОО "Астана Зеленстрой" проводит санитарную обрезку поврежденных ветвей, а также вырубку сухостойных и усыхающих деревьев. Подобные работы проводятся в соответствии с правилами содержания и защиты зеленых насаждений на территории города, - пояснили в акимате района Есиль.

Тамила Языкова, Нур-Султан