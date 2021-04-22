"Ответственность, единство и общая цель". Кто обязан носить значок Nur Otan?

В Комитете партийного контроля Nur Otan рассказали, кто из чиновников и в каких случаях должен использовать партийную символику, cообщает zakon.kz

Согласно предоставленной информации, одним из ключевых тезисов программы "перезагрузки" партии Nur Otan является повышение партийной дисциплины, в том числе в вопросе публичной демонстрации своей партийной принадлежности, разделения таких ценностей и принципов партии, как "ответственность, командное единство и следование общим идеалам и целям".

Это также и общепринятая мировая практика. В развитых странах члены правительства носят партийные значки, устанавливают флаги партии в кабинетах. Показывают, какая именно партия привела их к власти, и какие ценности они продвигают, чью предвыборную программу они реализовывают.

13 октября 2020 года решением Бюро Политического совета партии Nur Otan всем партийным органам было поручено обеспечить использование партийной символики, а также были утверждены Правила использования символики партии Nur Otan. В состав Бюро Политического совета партии, в том числе входят Президент Республики Казахстан К.К.Токаев, Председатель Мажилиса Парламента Н.З.Нигматулин, Премьер-Министр А.У.Мамин, Секретарь Совета безопасности А.О.Исекешев и др, - подчеркнул председатель Комитета партийного контроля Артур Платонов.

Так, согласно пункту 19 данных правил ношение значка партии Nur Otan депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан, маслихатов, акимами, политическими государственными служащими всех уровней, являющимися членами партии, штатными сотрудниками партии и ее филиалов является обязательным в рабочее время и во время проведения общественно-политических акций и мероприятий.

В соответствии с Уставом партии Nur Otan Комитет партийного контроля является контрольным органом и призван обеспечивать исполнение поручений руководства партии, принятых решений, постановлений, правил, программ и инициатив, в том числе регламентирующих порядок использования символики партии Nur Otan. За неисполнение установленного порядка использования партийной символики к членам партии должны применяться соответствующие меры взыскания, - заключили в партии.