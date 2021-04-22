В Актюбинской области усиливают карантинные меры

Главный государственный санитарный врач 22 апреля 2021 года подписал постановление "Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области", передает zakon.kz.
Так, в области введут критерии ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов с внедрением пилотного проекта мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства.
Ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зелёной" зоны в "жёлтую" или из "жёлтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "жёлтой".
При этом вводится запрет:
В парках, набережных и скверах города запрещается сдача в аренду детских и взрослых средств, для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.).
Вместе с тем разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 чел. в группе, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров) и спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 чел., бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).
Также разрешено:
Кроме того, предписано обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:
- детей в возрасте до пяти лет;
- в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;
Продолжается дистанционный формат обучения учащихся общеобразовательных школ (за исключением выпускных 9, 11,12 классов в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 25 человек в классе, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов));
С 26 апреля 2021 года переводятся на дистанционный формат обучения учащиеся городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, за исключением школ, расположенных в сельских населенных пунктах, где отсутствует интернет связь (данный подпункт действует до стабилизации эпидемиологической ситуации);
Разрешается штатное обучение для cтудентов I курсов высших учебных заведений; на дистанционный формат обучения переводятся cтуденты I курсов колледжей.
Постановление вступает в силу с 00:00 часов 23 апреля 2021 года.
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