На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

23 апреля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Ночью местами сохраняются заморозки до 3 градусов. В Таразе временами ожидается туман. Днем ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловск днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области днем ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 23 апреля порывы 25 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем местами 18 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с. В Кызылорде днем 23 апреля ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау ожидаются гроза, временами пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.