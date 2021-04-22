Работу ТРЦ и Торговых домов ограничили в Восточно-Казахстанской области

Главный государственный санитарный врач 22 апреля 2021 года внес изменения и дополнения в постановление от 15 апреля 2021 года "Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области", передает zakon.kz.

В городах Усть-Каменогорск, Семей и Аягозском районе, с повышенным уровнем заболеваемости ("красная" зона):

В объектах торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, бутики) допускается при площади торгового зала до 50 м2 одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи.

При площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 человек, соответственно.

При площади торгового зала более 100 м2 - заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя.

В период действия ограничительных мероприятий объекты торговли непродовольственных товаров могут работать без ограничений на доставку, либо самовывоз.

При этом объекты торговли (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ, торгово-логистические центры оптово-розничной продажи), реализующие продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента, в том числе по форме самообслуживания в субботу и воскресенье не работают, за исключением отделов, реализующих продовольственные товары.

В будние дни работают до 21.00 часов, при заполняемости не более 30%, площадью не менее 4 м2 на одного посетителя.

При этом запрещено функционирование детских развлекательных, игровых площадок, аттракционов



В ТРЦ разрешается работа объектов общественного питания только на вынос и доставку.





На объектах торговли площадью свыше 1000 м2 рекомендуется сформировать санитарные патрули из числа сотрудников объекта для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима.

Разрешено объектам торговли продовольственными товарами, площадью более 2000 м2 работать в круглосуточном режиме.

Функционирование регулярных внутриобластных автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области, а также автовокзалов, автостанций и иных предприятий пассажирского транспорта разрешено при:

заключении трехстороннего "Меморандума о работе регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа в период действия, ограничительных мер, в том числе карантина";

заполняемости на 75% от количества посадочных мест (за исключением перевозок, обеспечивающих транспортировку работников на пересменку или перевахтовку);

обязательном ношении медицинских или тканевых масок водителем, кондуктором и пассажирами;

соблюдении профилактических и противоэпидемических требований к работе на период действия ограничительных мер, в том числе карантина, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача РК.

Постановление вступает в силу с 23 апреля 2021 года и действует до его официальной отмены.



