Инструкции для белых установили на месте гибели Джорджа Флойда

На месте гибели Джорджа Флойда установили инструкции для белых, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Перекресток 38-й улицы и Чикаго–авеню был переименован в площадь Джорджа Флойда. У входа на площадь имеется табличка, которая приветствует посетителей "Священного места для общества".

Знак призывает посетителей почитать это пространство, как место для общения и скорби.

В табличке есть набор инструкций для белых людей.

Кроме того, нельзя фотографировать других людей без их согласия.

White people about to enter George Floyd square are given special instructions pic.twitter.com/3gzpwqUmtS