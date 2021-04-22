Посол США покинул Россию

Посол США в РФ Джон Салливан покинул территорию России, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, в Госдепе уточнили, что дипломат планирует встретиться с семьей. Также он намерен провести консультации с членами администрации президента США Джо Байдена.

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова в интервью телеканалу "Москва-24" заявила, что в МИД России рассчитывают, что Салливан с пользой проведет время на консультациях.

Посоветовал послу выехать в Вашингтон Кремль еще 16 апреля. Сам Салливан сначала отказывался уезжать и заявил, что если Путин хочет, чтобы он уехал, ему "придется его заставить".

20 апреля он сообщил, что все же покинет Москву, но вернется в ближайшие недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что возвращение посла США в Россию будет зависеть от целесообразности этого, сейчас отношения между странами находятся в низшей точке.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого США выслали десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

На следующий день Россия объявила о контрмерах, направленных прежде всего на работу американской дипмиссии в Москве. МИД России объявил о высылке десяти дипломатов и ограничениях в работе диппредставительств США. Джону Салливану тогда и было было рекомендовано отправиться "домой на консультации".