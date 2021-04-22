Банковские мошенники обокрали правнука Брежнева

Правнук Леонида Брежнева Дмитрий стал жертвой телефонных мошенников, сообщает zakon.kz.

По данным РЕН ТВ, 35-летний выпускник Оксфорда обратился в полицию.

Ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и сообщил, что по его картам происходят подозрительные операции. Мужчина снял 231 тысячу рублей (почти 1,5 млн тенге) и перевел на "страховой" счет, который ему дали мошенники якобы ради сохранения денег, - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Дмитрий Брежнев - сын Андрея Брежнева, внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Известно, что он проживал в США, окончил учебное заведение в Оксфорде и работал в Лондоне.