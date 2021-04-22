Найдена самая близкая к Земле черная дыра

Астрономы Университета штата Огайо обнаружили одну из самых маленьких в земной галактике и близкую к нашей планете черную дыру, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Российская газета", космический объект получил название "Единорог" ("Unicorn").

Астроном Таринду Джаясингх во время обработки данных с нескольких телескопов обнаружил красный гигант, форма которого и интенсивность свечения меняются по непонятным причинам. После его расчетов выяснилось, что "Единорог" является уникальным - его масса менее пяти масс Солнца.

Когда мы с коллегами детально проанализировали полученные данные, оказалось, что на расстоянии в 1500 световых лет от Земли находится удивительная черная дыра, которая к тому же была у всех на виду, стоило только посмотреть на нее иначе. В результате нашлось и простое объяснение непонятному искажению красного гиганта, - сказал Таринду Джаясингх.

По словам соавтора исследования, завкафедрой астрономии университета Тодда Томпсона, открытие его коллеги дает основания полагать, что в ближайшем будущем удастся обнаружить большее количество черных дыр с малой массой.

Черная дыра – один из вариантов конечной фазы звездной эволюции.