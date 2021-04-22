Грабитель едва не задушил продавщицу в Актау

Преступник ворвался в продуктовый магазин города Актау и пытался задушить продавщицу, сообщает zakon.kz.

Ограбление зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает КТК.

В продуктовый магазин налетчик пришел ночью, под видом покупателя. Но вместо того, чтобы рассчитаться, зашел за прилавок и стал требовать выручку. В тот момент, когда девушка попыталась сбежать, грабитель и схватил ее. Чтобы добраться до денег из кассы, он схватил девушку за горло и сжимал, пока жертва не потеряла сознание. А потом добивал ногами.

Он забрал деньги и сотовый телефон. По горячим следам подозреваемого задержали. Свою вину он признал. Жизни продавца ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Разбой". В данный момент гражданин находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование. пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева