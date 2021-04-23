Грета Тунберг отчитала мир за нежелание отказаться от ископаемого топлива

Страны продолжают добывать ископаемое топливо, всячески поощряя его использование, в то время как это серьезно влияет на изменения климата, заявила на климатическом саммите Грета Тунберг, сообщает zakon.kz.

Шведская экологическая активистка выступила на организованном США виртуальном климатическом саммите, передает ТАСС.

Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно - через налоги - является позором. Грета Тунберг

Она уверена, что государства должны отменить дотации на ископаемое топливо, чтобы выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению. В противном случае, заявила она, властям "придется объяснять своим детям и всем, кого это больше всего касается, почему они отказываются от цели [удержать глобальное потепление в пределах] 1,5 градуса [по сравнению с доиндустриальной эпохой], даже не попытавшись что-то сделать".

Активистка подчеркнула, что, с одной стороны, эксперты согласны в том, что поставленные странами в области климата цели недостаточны, с другой — инициативы политиков основываются на оптимистичных прогнозах по поводу технического прогресса, притом, что часть выбросов не учитывается.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градуса выше, чем среднегодовые показатели в 1850–1900 гг.).

Грета Тунберг – шведская экоактивистка, требующая от властей усилить борьбу с изменением климата. Она получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году она заявила, что возвращается к учебе в школе.