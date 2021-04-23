Ученые выявили причину короткой жизни мужчин

Женщины живут дольше мужчин из-за участков, которые повторяются в Y-хромосоме, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Именно они заставляют клетки стареть и производить опасные для жизни вещества.

В молодом возрасте повторяющиеся участки ДНК блокируют белки, но с возрастом эта "оболочка" слабеет. В результате начинается процесс негативного воздействия на клетки, - пишут ученые США в журнале PLOS Genetics.

В геноме девочек содержится две X-хромосомы, а у мальчиков — одна X и одна Y-хромосома. Где именно содержатся "мужская" и "женская" программы роста зародышей, ученые пока не определили. В ходе эволюции Y-хромосома начала быстро уменьшаться. Исследователи выяснили возможную причину исчезновения этой хромосомы, ее роль в процессе старения мужчин.

Биологи провели опыты на дрозофилах. Выяснилось, что Y-хромосома в старости растет и засоряет организм, в результате чего жизнедеятельность нарушается. В будущем ученые планируют узнать, как защитить пожилых мужчин от "токсического действия" этих хромосом.