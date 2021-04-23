Вскоре лечить будет некого: врачи Навального сообщили о его диагностике

Лечащие врачи Алексея Навального просят его прекратить голодовку, которая длится 23 дня, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

По их словам, продолжение протестной акции может привести к его смерти. Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему в колонию независимых медиков. В обращении гражданских врачей, которые лечили его на воле, говорится, что во вторник политика вывезли в гражданскую больницу Владимира.

Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого, - подчеркнули авторы обращения.

Лечащие врачи Навального добавили, что продолжают настаивать на реализации его права на очное общение с ними, однако считают факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для того, чтобы прекратить голодовку. Навальный объявил ее 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, которым он доверяет.

22 апреля лечащие врачи Алексея Навального узнали о том, что их пациента на фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения двумя днями ранее, 20 апреля, перевели в гражданскую больницу города Владимира. Там политик "получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование", отмечают его лечащие врачи.

На протяжении последних недель сами они неоднократно пытались попасть к своему пациенту, жалующемуся на боли в спине и онемение рук и ног, в анализах которого обнаружен повышенный уровень калия в крови.