За сутки еще 32 казахстанца скончались от КВИ и пневмонии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 апреля, сообщает zakon.kz.

На 23 апреля лечение от КВИ продолжают получать 40 441 человек (39 943 КВИ+ и 498 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 387 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 054 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 689 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

За сутки 29 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3512 случаев с летальным сходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 21 апреля 2021 года зарегистрировано 107 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 52 255, случаев с летальным исходом - 764, всего выздоровели – 50 993 человека.