Абдрахимов поделился видео о Бозжыре и рассказал о перспективах Казахстана в туризме

Казахстан за последние несколько лет все чаще фигурирует в международных рейтингах по туризму в качестве лучших мест для отдыха и экологического туризма. Вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов написал в Instagram пост о том, как мировые СМИ отзываются о туристических красотах нашей республики и поделился видео, снятым в уникальном урочище Казахстана Бозжыре.

В 2021 году авторитетные мировые издания Lonely Planet, Le Figaro (Франция), The Guardian (Великобритания) рекомендуют Казахстан туристам для посещений.

В аналогичные топ-стран Казахстан попадал и ранее.

В начале 2020 года Британское общество бэкпекеров определило Казахстан в ТОП-5 списка "must visit" на 2020 год для любителей активных эко-путешествий; РИА включило озеро Каинды в список самых красивых горных озер мира; по версии авторитетного издания Gulf News, Большое Алматинское озеро вошло в ТОП-5 дестинаций для жителей Объединенных Арабских Эмиратов, - написал Абдрахимов.

Вице-министр также привел данные британской консалтинговой компании Brand Finance, которая отмечает, что Казахстан в 2020 году, несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом и стагнацией мировых экономик, сохранил позиции 2019 года по туристическому потенциалу и являлся одним из самых быстрорастущих национальных брендов.

В сотне лучших страна заняла 44-е место, что на 7 позиций выше, чем в 2018 году, - отмечает Абдрахимов.

Все же главным рейтингом для оценки качества развития туризма является Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма Всемирного экономического форума.

В последнем издании данного рейтинга в 2019 году Казахстан занимает 80-е место из 140 стран, улучшив результат на 1 позицию.

Реализация мероприятий отраслевой Госпрограммы на 2019-2025 годы, позволит улучшить позиции Казахстана и войти в ТОП-50 лучших стран этого рейтинга, - подчеркнул вице-министр.

Индекс конкурентоспособности сектора путешествий и туризма составляется каждые два года аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ). При его подготовке используется комбинация данных из общедоступных источников и информации от международных организаций и экспертов в области путешествий и туризма.

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Также вице-министр поделился видеороликом, который снят с участием казахстанских молодых талантов в Бозжыре.