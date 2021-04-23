Коронавирус в Казахстане: какие регионы находятся в "красной" зоне

Сразу 10 регионов Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Такие данные опубликованы в матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 23 апреля.

В "красной" зоне расположились Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

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В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области, - отметили в ведомстве.

Тем временем в Казахстане число случаев COVID-19 превысило 300 000.