3,9 млрд тенге обналичила ОПГ в Алматы

3,9 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 гг. обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний.

Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков, - сообщили в пресс-служба АФМ РК.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.





