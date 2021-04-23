Звезда "Папиных дочек" рассказала о романе с выходцем из Казахстана

Актриса Мирослава Карпович раскрыла подробности романа с Павлом Прилучным, сообщает zakon.kz.

Звезда российского телесериала "Папины дочки" отметила, что сейчас она "счастлива на сто процентов".

Я благодарна всем людям, в том числе и недоброжелателям. Искренне желаю им здоровья, счастья и побольше времени тратить на себя и свою личную жизнь. Я счастлива на сто процентов! Когда человек тебе дорог и ты его действительно любишь, то принимаешь от него абсолютно все. Поэтому люди со временем становятся похожи друг на друга, даже если ранее между ними не наблюдалось сходства, - сказала Карпович в интервью с порталом Tele.ru.

Исполнительница уточнила, что готова погрузиться в материнскую историю.

Я с детства была старшей сестрой, и материнские качества во мне всегда присутствовали, так что никакие трудности меня не пугают. Просто на каждого малыша есть свое время, свой час, когда это событие случится в моей жизни, я не могу знать. Но оно случится обязательно, я в это очень верю, - добавила она.

Актриса уточнила, что в мужчинах ее всегда привлекали честность, искренность, мужская сила, доброта, сила воли, сердечность и надежность.

По ее словам, необходимо устраивать праздники по желанию.

Я мастер по сюрпризам, меня даже дома называют "женщина-праздник". Ну и что касается сюрпризов, тут мой мужчина вне конкуренции. Тут мы с ним действительно совпали, как в стихотворении Роберта Рождественского: "Мы совпали с тобой, совпали, в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом — вода…" Когда просто хочется сделать что-то приятное, устроить праздник, то мы берем и делаем. Это самое дорогое в отношениях, и я это очень ценю, - заключила она.

В 2020 году после обвинения в домашнем насилии Павел Прилучный развелся с моделью Агатой Муцениеце и начал встречаться с Мирославой Карпович.

Сам Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Шымкенте. В юношеские годы семья переехала в Новосибирскую область.