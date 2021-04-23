В Алматы напомнили о запрете на массовые мероприятия и митинги

23 апреля 2021, 10:46
Фото: zakon.kz/Золотухин

Алматы находится в "красной" зоне по распространению коронавируса - поэтому в городе запрещены любые массовые мероприятия, сообщает zakon.kz.

Об этом напомнил жителям и гостям города Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

В ведомстве также прокомментировали призывы к митингу журналиста Жанболата Мамая.

В связи с распространяемыми призывами Жанболата Мамая о выходе на митинг ДСЭК Алматы поясняет, что проведение массовых мероприятий запрещено в связи с нахождением города в "красной" зоне. Данный запрет содержится в постановлении главного санврача города, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее уполномоченному органу, рассматривающему уведомления о проведении мирных собраний, было рекомендовано отказать в проведении данного митинга.

Соответствующее письмо с разъяснениями было своевременно направлено Жанболату Мамаю, - добавили в ведомстве.


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