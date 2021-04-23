Трогательная история попытки спасти жизнь в Нур-Султане

В соцсетях опубликована история, которая вызвала отклик у казахстанцев, передает zakon.kz.

Речь идет о попытке спасти жизнь сбитой машиной собаке.

На днях по пути в аэропорт на обочине подруга с мамой увидели Toyota и рядом мужчину. Остановились, оказалось, что на глазах Болата (водитель Toyota) какой-то урод сбил собаку и уехал, и теперь она лежит в траве, ходить не может. Мужчина звонил в клиники, пытался выйти на службы, которые могли бы собаку забрать, чтобы она не мучалась, но везде говорили, что осмотрят, если только самим собаку привезти. Тогда он сказал, что отвезет сам, достал авточехол, чтобы перенести ее, но для транспортировки нужна была еще мужская помощь и вот парень на синем авто не проехал мимо, остановился и помог, - говорится в публикации zhaloby_astana.

Собаку увезли в клинику. Болат оплатил первичный прием.

Позже рентген показал, что требуется операция в 110 000 и попутное лечение. Я морально готовилась вылечить песика и найти ему дом. Но к сожалению вечером его не стало. Я это все к чему. Страшно думать о том, что есть люди, которые до смерти сбив живое существо, могут сбежать, и как приятно осознавать, что есть достойные мужчины как те, что собачку спасали. Давайте брать пример с таких. Давайте помогать друг другу, а не проходить мимо чужой беды! - обратилась автор истории.