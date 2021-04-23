В Акмолинской области будет отремонтировано более 550 км дорог

Дорожно-транспортная инфраструктура является одним из главных факторов развития региона. Местными исполнительными органами проводятся все необходимые работы по поддержанию их состояния и обеспечения бесперебойного, безопасного движения автотранспортных средств, передает управление внутренней политики.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в области в этом году планируют реализовать 186 автодорожных проектов областного и районного значения. Планируется отремонтировать порядка 554 км автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов. Данные проекты реализуются в рамках государственных программ: "Ауыл – ел бесігі", "Нурлы Жол", "Развитие окраин", "Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Нур-Султан" и другие.

Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры района Биржан Сал.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация на средний ремонт 12 улиц и 6 тротуаров в районном центре, также разработана сметная документация на текущий ремонт 8 дорог районного значения Макпал-Кудукагаш, объезд г.Степняк, с.Бирсуат, Заураловка-Макпал, Кенащи-Заозерное, Баймырза-Шошкалы, Макинка-Макпал и Кызылуюм-Уюмшил.

По словам руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каната Иманкулова выделены средства на ремонт дорог и улично-дорожной сети 11 проектов.

Сейчас подготовлены проектно-сметные документации на капитальный ремонт участков автомобильной дороги областного значения "Щучинск-Степняк-Валиханово", участок "Щучинск- Степняк" и "Степняк - Кенащи". Разработана техническая документация на средний ремонт участка "Кенащи- Енбекшильдерское", - отметил руководитель ведомства. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

Также ведутся конкурсные процедуры на средний ремонт 8 участков улиц г. Степняк.

К слову, работы по ремонту улично-дорожной сети города будут начаты летом этого года.