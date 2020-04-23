Гарантии от государства для предпринимателей, готовых построить общежитие для студентов

Количество нуждающихся в общежитиях в настоящее время составляет более 62 тысяч студентов и это абсолютно все регионы страны. В ближайшей перспективе Казахстан будет "переживать" последствия baby-boom-а 2000-х, когда был зафиксирован чрезвычайно высокий темп рождаемости. Безусловно, этот фактор в настоящее время влияет на повышение спроса на студенческие общежития.

Для решения вопроса дефицита общежитий государством разработан механизм размещения государственного заказа и предпринимателям, планирующим открытие новых студенческих общежитий, предлагаются следующие меры поддержки:

Гарантирование стабильного дохода. После ввода общежития, государство осуществляет размещение государственного заказа, ежегодный размер которого составляет при строительстве - 122 МРП (для г. Алматы – 144 МРП), при реконструкции – 47 МРП на 1 студента. Госзаказ размещается сроком на 8 лет, выплаты производятся на ежемесячной основе. Сумма выплат по госзаказу "привязана" к МРП (ежегодное повышение в среднем на 4-5%), что позволяет снизить влияние инфляционных процессов.

Ежемесячная плата за проживание. Арендная плата за проживание со стороны студентов не входит в стоимость госзаказа. Ее размер регулируется собственником общежития и определяется условиями рынка жилья конкретного региона.

Создание коммерческих площадей. На базе общежития для оказания бытовых услуг, основными потребителями которых станут ваши жильцы (столовая, буфет, тренажный зал, прачечная и др.).

Применение повышающего коэффициента при выплатах в первый год. В качестве поддержки, первые 12 месяцев выплаты производятся в двойном размере, но, не выше проектной мощности. Например, общежитие рассчитано на 500 мест, в нем по факту проживают 230 студентов, соответственно оплата производится за 460 человек.

Выплаты в каникулярный период. В каникулярный период (июнь-август) объем выплат сохраняется и производится в соответствии с фактом проживания за последний учебный месяц.

Выплаты в период пандемии. Текущий год привнес существенные корректировки в учебный процесс. Как известно, в настоящее время студенты находятся на дистанционном обучении, и не проживают в общежитиях. При этом собственники объектов продолжают нести расходы на содержание и обслуживание зданий. Ввиду этого, принято решение о произведении выплат по проектной мощности общежития без подтверждения факта проживания.

Также для предпринимателей, планирующих реализацию проектов по строительству общежитий, предусмотрено субсидирование банковских займов со снижением ставки вознаграждения до 6%.

В случае вашей заинтересованности вы можете зайти на промо сайт проекта – www.studdom.fincenter.kz или позвонить call-центр Финансового центра Министерства образования и науки (8-800-080-28-28) для подробного ознакомления с условиями участия в проекте.

Ниже представлен видеоролик о реализованном проекте студенческого общежития на 188 мест в Алматы.