Жизнь после 30. Что нельзя есть

Какие продукты надо исключить из рациона после 30 лет, сообщает zakon.kz.

По данным НТВ, после 30 обмен веществ начинает замедляться, снижается выработка коллагена.

К тому же, возрастает риск таких заболеваний, как язва желудка, высокое кровяное давление, атеросклероз, сердечный приступ или инсульт, - отметила диетолог Мария Малышева.

По ее словам, необходимо избегать ряда продуктов.

В первую очередь, нужно есть как можно меньше жареных продуктов.

Будь-то картофель фри или жареное мясо, все, что приготовлено путем жарки на масле, несомненно, вредно, - уточнила эксперт.

Ученые не раз проводили исследования и доказали: употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья.

Кроме того, стоит избегать обезжиренных молочных продуктов.

Там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы. А избыток сахара — более серьезная проблема для здоровья, чем жир, - продолжила специалист.

Тем более, все знают, что большое количество сахара или канцерогенных подсластителей содержится в газированных напитках.

В список основных рисков, связанных с газированными напитками, входят рак, болезни сердца, диабет, остеопороз, болезни Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия и тяжелые эмоциональные расстройства, - добавила диетолог.

Малышева пояснила, что стоит отказаться и от рафинированных углеводов.

Это обработанные пищевые продукты, богатые простыми сахарами, такие как белый хлеб, кукурузные хлопья, круассаны и печенье. Такой вид еды увеличивает риск развития диабета и усугубляет акне. Кроме того, в хлопьях для завтрака обычно большое количество сахара, добавленных витаминов, которые могут привести к гипервитаминозу, и содержатся опасные уровни канцерогенных пестицидов, - рассказывает она.

В рекомендациях приводится, что стоит также отказаться от маргарина и сливочного масла низкого качества, богатых трансжирами.

В группу самых канцерогенных продуктов входит и обработанное мясо. Его употребление увеличивает риск развития рака. В группу мясных полуфабрикатов входят: колбасы, ветчина, мясные закуски, солонина или сушеная говядина, мясные консервы. Картофельные чипсы вовсе не стоит употреблять, - добавила диетолог.

По совету эксперта, в меню 30-летнего человека должны преобладать овощи, фрукты, нежирная рыба, птица и цельнозерновой хлеб.