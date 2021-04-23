26 апреля истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что до 26 апреля 2021 года необходимо произвести уплату в бюджет ряда налогов налогов и платежей, передает zakon.kz.

В частности, необходимо произвести оплату:

КПН, авансовые платежи за апрель 2021 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента и нерезидента за март 2021 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в марте 2021 года;

Социальный налог за март 2021 года;

Плата за пользование земельными участками:

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в марте 2021 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в марте 2021 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в марте 2021 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2021 года;

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ.лицам по договорам ГПХ в марте 2021 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в марте 2021 года;

уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в марте 2021 года;

уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в марте 2021 года доходам:

· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

· от работы за пределами РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в марте 2021 года;

Социальные отчисления за март 2021 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в марте 2021 года;

Взносы на ОСМС: